Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'tın Yerköy ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.G'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.