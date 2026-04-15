Firari Hükümlüler Karaköprü'de Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.T. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?