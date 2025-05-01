Firari Kadın Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Nurdağı ilçesinde, "hırsızlık ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ç. saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.