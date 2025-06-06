269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu - Son Dakika
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269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan\'da ölü bulundu
06.06.2025 15:57
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Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışa sunulan ve 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasının kırmızı bültenle aranan firari sanığı müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Enkaz altında kalanlar arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında olduğu 59 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhidin kardeşi olan statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ancak aylardır yakalanamamıştı. Sanık Coşkun'un, Sırbistan'da bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"SANIK CEZALANDIRILACAĞININ FARKINDAYDI"

Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden avukat Cansu Albayrak yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Hüseyin Yalçın Coşkun, Rönesans Rezidans'ın müteahhit firmasının ortağı ve aynı zamanda yapının da mühendisi idi. Kendisi, henüz herhangi bir yargılama süreci başlamamışken, depremden birkaç gün sonra yurtdışına kaçmış ve kırmızı bülten çıkarılarak aranmaya başlanmıştı. Dosyaya giren tüm bilirkişi raporlarında da 'asli kusurlu' olarak tespit edilmiştir. Sanık, yaşanan faciada asli kusurlu olduğunu biliyordu ve yargılama neticesinde cezalandırılacağının da farkındaydı. Bu sebeple 2 yılı aşkın bir süredir kaçmaktaydı. Geldiğimiz noktada ise kırmızı bülten ile aranan sanığın öldüğü haberini aldık.

"MAĞDUR AİLELER SANIĞIN ÖLMESİYLE DERİNDEN SARSILDI"

Mağdur aileler ve vekilleri olarak tek isteğimiz, bu faciaya sebep olan tüm sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasıydı. Ancak sanık, kaçtığı için yargılanamamış ve yargılama neticesinde hak etmiş olduğu cezayı alamadan hayatını kaybetmiştir. Zaten ağır kayıp yaşayan mağdur aileler, sanığın yargılanmaktan kaçarak ölmesi ile yine derinden sarsılmıştır. Bu gelişmenin ardından en büyük temennimiz, geriye kalan sanıkların adalet önünde hak ettikleri en ağır cezaları almalarıdır."

NE OLMUŞTU?

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un müteahhit kardeşi Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi miktarda nakit parayla 10 Şubat 2023 tarihinde THY'nin Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve akabinde tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Rönesans Rezidans, Hüseyin Yalçın, Sırbistan, Politika, Olaylar, Güncel, Hukuk, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel 269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemil Sancakli:
    Size sadece şunu söylemeliyim yuzde yuz yalan, sirbistanda karadagda rusvetle yapilamayacak iş yok, kendini ölü dahi gostertebilirsin 100 bin dolara yapamayacginiz is yok oralarda bu yuzden, mutaitlerin hepsi oraya kacti hatta sedat peker bile karadaga kacti 51 2 Yanıtla
  • Orange07:
    mağdur aileler emin olsun,işin peşini bırakmasın..otopsi ve dna kayıtlarına bakılsın. 23 0 Yanıtla
  • 6490203:
    kardeşide varmış yakalanmış iste abisinin cezasını ona ekleyin gitsin mokoko 7 0 Yanıtla
  • Mh459267:
    ADAM ÖLMÜŞ GİTMİŞ..MAĞDUR AİLELER SARSILMIŞ.. 0 0 Yanıtla
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