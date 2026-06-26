Suriye'de şehit olan astsubay Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika
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Suriye'de şehit olan astsubay Mersin'de toprağa verildi

Suriye\'de şehit olan astsubay Mersin\'de toprağa verildi
26.06.2026 14:12
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Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanıp şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 24 Haziran'da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık görevlileri tarafından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ancak Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Şahin'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mut ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Burada törene; ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Mut Yeni Belediye Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de şehit olan astsubay Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika

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