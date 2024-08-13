Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.