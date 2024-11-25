Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadele operasyonlarına devam edeceklerini duyurdu.

25.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alper Elma:
    MaşAllah Allah fazlasını nasip etsin tez zamanda dağlara taşlara kurtlara akbabalara yemek lazim 3 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ateşiniz bol olsun şeytan çift başlı sivri mızrağı hazırlamış sizi bekliyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
17:44 Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu
17:40 Real Madrid’den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak
17:20 Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor
17:16 Görüntüler Türkiye’den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı Görüntüler Türkiye'den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı
17:05 Burak Mengü: Fırat Sarı’nın avukatlığını yapmıyorum Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum
16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 12:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.