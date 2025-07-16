Fırat Nehri'nde Boğulma: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri ise tedavi altına alındı.

Kırsal Keskince Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Beyza Nur Arslan (13) ve ablası Sevgi Arslan (17) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, çevredekilerce sudan çıkarıldı.

Yakınlarınca Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyza Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan abla Sevgi Arslan ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.