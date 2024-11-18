Fırat Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende yeni öğrencilere hediyeler takdim edildi ve ilk ders tütün, alkol ve uyuşturucu maddelerinin zararları üzerine verildi.

18.11.2024 23:36
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Fırat Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni, yoğun bir katılımla yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Fırat Üniversitesini başarılı bir ortalama ile kazanan öğrencilere hediyeler taktim edilirken akademik binişler giydirildi. Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dersi ise Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından verilerek tütün, alkol ve uyuşturucu maddelerinin zararlarını ve alınması gereken önlemler anlatıldı. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Sevgili öğrenciler, öncelikler yükseköğretim kurumları sınavında gösterdiğiniz başarı ve Fırat Üniversitesi ailemize katılmanız ve bu sene üniversitemize yerleşen 8 bin civarında öğrencinin arasına girebilmiş olmanız nedeniyle sizleri canı gönülden kutluyorum. Eğitim öğretim yılına başlamış olduğunuz hayatınızı ufuk açıcı ve üstün başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Sizler Fırat Üniversitesini tercih ederek ne kadar doğru bir karar verdiğinizi son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası başarılarıyla öne çıkan ve bir araştırma üniversitesi olan Fırat Üniversitesindeki eğitimi yaşayarak öğreneceksiniz. Hayatınız boyunca Fırat Üniversitesinde eğitim almanın ayrıcalığını ve gururunu hissedeceksiniz. Üniversitemiz araştırma öncelikli bir üniversite olarak evrensel değerler dışında verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli değişime ve gelişime açık, ürettiği bilgi ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı amaçlayan bir üniversitedir. Üniversitemiz bu amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışırken bugüne kadar sahip olduğu başarının temelini oluşturan liyakat, adalet, şeffaflık, katılımcılık, çevreye duyarlılık, toplum odaklı gibi temel değerler ve ilkeleri güçlü bir şekilde benimsemiştir. Fırat Üniversitesinin sahip olduğu ulusal ve uluslararası başarısının altında hiç şüphesiz kurulduğu günden bu yana temelinde bu etik değerler ve ilkelerin yanı sıra şimdiye kadar görev almış tüm rektörlerimizin ve personelimizin ufuk açıcı vizyonu ve felsefesi yer almaktadır. Bundan sonraki hayatınızda üniversitemizin etik ve ilkeleri yolunuzu aydınlatacak en güçlü meşaleler olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı - Son Dakika

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