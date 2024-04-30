Fırat Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fırat Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Verdi

Fırat Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin\'e Destek Verdi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine 3 dilde okunan basın bildirisi ile destek verdi. FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İsrail'in Filistin'de işgal ve katliam gerçekleştirdiğini belirterek, ABD'nin soykırımın durdurulması için yapılan gösterilere kaba ve orantısız müdahale ettiğini söyledi. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı kınayarak, masum sivillerin yanında olduklarını ilan etti.

30.04.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine 3 dilde okunan basın bildirisi ile destek verdi.

Üniversite kampüsünde bulunan Kültür Park'ta, Rektörlük koordinesinde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler adına, basın bildirisini, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Uğurluel Türkçe, Eğitim Fakültesi öğrencisi Mustafa Aydoğan İngilizce ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Esra Nur Esen ise Arapça okudu.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in 75 yılı aşkın bir zamandır tüm dünyanın gözü önünde başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist güçlerin himaye ve desteğiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin'de işgal ve katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

İnanç, ahlak ve en temel insani öğretileri bile ayaklar altına alan İsrail vahşetinin, başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insani duyarlılıklarla proteste edildiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayan ve dalga dalga diğer üniversitelere yayılan, İsrail vahşetine karşı insani ve vicdani duruş sergileyen, Filistin'in özgürlüğünü haykıran öğrenci ve öğretim üyelerinin eylemlerine de olabildiğince kaba, sert ve orantısız müdahale edilmiştir. Kendisini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan ABD, soykırımın durdurulması için yapılan gösterilerde üniversite hocaları ve idarecilerinin görevlerine Yahudi lobilerinin baskılarıyla son verdirerek, akademik ve bilimsel özgürlüğe ağır bir darbe indirmiştir. Fırat Üniversitesi olarak ABD üniversitelerinde, akademik ve bilimsel özgürlüğü dinamitleyen kararları, düşünce ve ifade hürriyetine nobranca mukabele eden uygulamaları şiddetle kınıyor, vicdanının sesini dinleyen üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Uğurluel ise Türkçe okuduğu basın bildirisinde, İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden savunmasız sivillere apaçık bir soykırım uyguladığını dile getirdi.

Gazze'de üniversitelerin, hastanelerin ve ibadethanelerin bombalanarak yok edildiğini aktaran Uğurluel, şunları söyledi:

"Gazze halkına soykırımı uygulayan İsrail'i, onu destekleyenleri ve bu zulme sessiz kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetince masum sivillerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Columbia Üniversitesinde başlayıp Amerika'nın diğer üniversitelerine yayılan, Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayarak vicdanının sesini dinleyen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının barışçıl gösterileri, antidemokratik bir şekilde ve sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılmaktadır. Bu barışçıl eylemlere karşı uygulanan orantısız şiddeti ve baskıyı kınıyor, vicdanının sesini dinleyen ve bu zulme seyirci kalmayan üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz."

Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Fahrettin Göktaş, Filistin, Rektör, Elazığ, İsrail, Masum, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement