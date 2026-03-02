Fırında Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında bir kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde 27 Şubat'ta, bir fırında pide almak için sıra bekleyen İ.Y'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
