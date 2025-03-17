FIRST LEGO League Challenge Türkiye Finali İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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FIRST LEGO League Challenge Türkiye Finali İzmir'de Gerçekleşti

Dünyanın en büyük gençlik organizasyonları arasında yer alan FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21'inci sezon Türkiye finali, İzmir'de 27 şehirden 70 takımın katılımıyla yapıldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır takdim etti.

17.03.2025 11:52  Güncelleme: 12:28
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(İZMİR) - Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonları arasında yer alan ve Türkiye'de Bilim Kahramanları Buluşuyor ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21'inci sezon Türkiye finali Fuar İzmir'de yapıldı. İki gün süren turnuvaya, 27 şehirden 70 takım, 600'ün üzerinde öğrenci katıldı. Dereceye giren ekiplere kupaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın katıldığı törenle verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliği ile Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen, Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 21'nci Sezon Türkiye Finalleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl SUBMERGED-Okyanus kaşifleri temasıyla düzenlenen turnuvaya 500 takım, yaklaşık 5 bin çocuk ve genç katıldı. 17 yerel turnuvanın ardından 27 şehirden 70 takım, Türkiye finallerinde dereceye girmek ve uluslararası turnuvaya katılabilmek için mücadele etti.

Kazanan takımlara ödülleri verildi

Tema kapsamında okyanusları keşfeden insanların karşılaştığı sorunları derinlemesine inceleyen takımlar, sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler geliştirdi, inşa edip kodladıkları robotlarıyla, bu kavramları pekiştirmek adına LEGO modellerinden yapılan görevleri tamamlamaya çalıştı.

Ulusal turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır "İlham Verenler" kategorisinde İBB Tech Pendik takımına ödülünü takdim etti. Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıddıka Semahat Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Yıldır'a plaket takdim etti.

Yıldır: "Sizler ülkenin geleceğisiniz"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, gençlerin bu ülkenin ve dünyanın geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Yeni şeyler yaşıyoruz, yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada artık yepyeni kavramlar var. Sizler İzmir'in, ülkenin ve dünyanın geleceğisiniz. Bunların hepsini çok iyi bilmek, anlamak ve o doğrultuda çalışmak, gereklerini yapmakla yükümlüsünüz. Sürdürebilirlik çok önemli. Bugün bir soruna bulduğumuz çözüm, yarın en büyük sorunumuz olarak karşımıza çıkabilir. Sürdürülebilirlik kavramının altını nasıl dolduracağınızı uzun uzun düşünmeniz gerekiyor. Sadece çözüm bulmak yetmiyor, bu çözümün sürdürülebilirliği de sağlayan bir çözüm olduğuna mutlaka bakmak gerekiyor" dedi.

Demir: "Umut bilimde"

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıddıka Semahat Demir ise "Sizlerden çok şeyler öğrendim. Derneğimizin çatısı altında gerçekleştirdiğimiz her çalışma için emek vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bilimin ışığında yapacağımız her çalışma ile daha iyi bir dünya hayalimize adım adım yaklaşacağız. 'Umut bilimde' diyerek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sorunlara çözüm ürettiler

Turnuvada 600'ü aşkın ortaokul ve lise öğrencisine 150 koç eşlik etti. 9-16 yaş arası 4-10 kişilik takımlardan oluşan katılımcılar iki alanda değerlendirmeye tabi tutuldu. Takımlar, bir koç liderliğinde, belirlenen tema çerçevesinde karşılaştıkları sorunlara yenilikçi projeler üretti ve adım adım çözüm önerileri geliştirdi. Aynı zamanda, sezon teması için özel olarak tasarlanan modellerdeki görevleri, kendi kodladıkları ve tasarladıkları robotlarla 2,5 dakikada tamamlamaya çalıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FIRST LEGO League Challenge Türkiye Finali İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika

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