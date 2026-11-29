Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği yer yer 3 metreye ulaşan dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Etkili olan sağanağın ardından Papuçdere ile deniz birleşti. Limanda bulunan bazı teknelerde maddi hasar oluştu.

Kırklareli kent merkezinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde de fırtına etkili oldu.

Sabah saatlerinden bu yana yer yer sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu.

Balıkçı tekneleri barınaklara çekilirken, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde dalgalar fırtınanın etkisiyle evlere kadar ulaştı.

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Enez'de limanda bağlı bazı tekneler fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Tekneler, iş makineleri yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İlçede sahil yolunda bir ağaç da fırtınanın etkisiyle devrildi.

Fırtına İpsala ilçesinde de ağaçların devrilmesine neden oldu.