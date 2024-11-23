Fırtına Kamyoneti Sürükledi: İki Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Fırtına Kamyoneti Sürükledi: İki Araç Hasar Gördü

Bursa'da fırtına nedeniyle park halindeki kamyonet, iki araca ve bir apartmanın duvarına çarptı.

23.11.2024 09:46
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Bursa'da park halindeki bir kamyonet, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek iki araca ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 12. Yiğit Sokağı'nda park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgardan dolayı sürüklenmeye başladı.

Araç önce park halindeki 16 SNP 20 plakalı otomobile, daha sonra ise 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

Sürüklenmeye devam eden kamyonetle minibüs, 3. Erikli Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın korkuluklarını aşarak, giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durdu.

Gürültü sesini duyan sokak sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Giriş kattaki dairenin salon duvarının yıkıldığı, araçların ön taraflarının evin içine girdiği olayda, otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA

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