Fırtına Mardin, Elazığ ve Bingöl\'ü Vurdu

MARDİN, ELAZIĞ VE BİNGÖL'DE DE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Kızıltepe Devlet Hastanesi bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, hastane yolunu kapatarak trafiğin durmasına neden oldu. Görevliler, vatandaşların da yardımı ile devrilen ağaçları kaldırılarak yolu yeniden ulaşıma açtı. Eski hastane caddesinde iş yerlerinde hasara yol açan fırtınada bazı binaların çatısı uçarken, inşaat halindeki binaların iskeleleri de yıkıldı. Bazı bölgelerde ise elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle kısa süreli kesinti yaşandı. Devrilen ağaçların kaldırılması ve hasar tespit çalışmaları için belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

NUSAYBİN'DE TOZ TAŞINIMI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü. Çıkan fırtınada bazı iş yerlerinin camları kırıldı, reklam panoları devrildi. Sağanağın ardından toz taşınımı etkisini yitirdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçelerinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Salih KESKİN- Ahmet AKKUŞ- Nursel ŞENGEZER- Bülent TEMİZ/ MARDİN- ELAZIĞ- BİNGÖL,