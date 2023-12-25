Fırtına ortalığı birbirine kattı, onlarca ağaç devrildi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi.

Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerde rüzgar etkili oldu. İlçenin yüksek rakımlı köylerinden biri olan Yeniceşeyhler Köyü'nde, fırtına ortalığı birbirine kattı. Gece saatlerinden sabah saatlerine kadar etkili olan rüzgar nedeniyle, köy etrafında ve köy yolunda birçok ağaç devrildi. Rüzgarın kökünden devrildiği ağaçlar bazı yolları kısmen kapattı.

Köydeki vatandaşlar ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.