Fırtına Ortasında Deniz Keyfi

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Bir yanda fırtına ve hortum, diğer yanda deniz keyfi

İki küçük çocuk rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdi

ANTALYA - Antalya'da dün geceden buyana etkili olan fırtına ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkilerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. İki çocuk ise havaya aldırış etmeden denize girdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün "Turuncu Kod" uyarısı verdiği Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, güneş panelleri ve çatılar fırtınanın etkisiyle uçtu. Bazı noktalarda ağaç, güneş panelleri ve bacalar araçların üzerine devrilerek maddi hasar oluşmasına neden oldu. Aksu'da ise gece saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle seralar ve bazı evler zarar gördü.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken bazı vatandaşlar Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise balık tutmayı tercih etti. İki küçük çocuğun ise havaya aldırış etmeden kıyafetleriyle birlikte denize girdiği görüldü. Küçük çocukların annesi Selma Cömert Aygün, Burdur'dan geldiklerini belirterek "Denizi zaten çok seviyor. Söylediğine göre su sıcakmış. Bayağıda girdiler. Burdur karlıydı, Antalya ise sıcak" dedi.