Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor - Son Dakika
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Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor
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İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin son tahminlerine dayanarak Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu. Bakanlık, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.  Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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