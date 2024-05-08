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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl 19 Kasım günü Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtınada ortadan ikiye bölünen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi Pallada; sahile sürüklenerek karaya oturdu. 13 mürettebatı ekiplerce sağ olarak tahliye edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatla Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 24 Kasım günü Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, kaldığı odada kalp krizinden hayatını kaybetti.

Ihor'un cenazesi Ukrayna'ya gönderildi.

Son sinyali 171 gün önce verdi

Sürüklenirken mürettebatının yardım çağrıları yaptığı gemi son sinyalini ise 171 gün önce verdi. 1968 yapımı; 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki geminin bir bölümü sökülerek sahilden taşındı.

Geminin suyla dolan baş (pruva) kısmı ise halatlar yardımıyla karaya çekilerek sökülecek. Ekipler iş makinelerine bağladıkları halatlarla pruva kısmını karaya çıkartma çalışmalarını sürdürüyor.

Meraklı vatandaşlar ise çalışmaları yakından takip etti. Dron ile havadan görüntülenen Pallada isimli geminin pruva kısmının da söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyenin sahilde yeniden düzenleme yapacağı öğrenildi.