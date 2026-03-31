Fıstık Fidanları İçin İlaçlama

Gaziantep'in Araban ilçesinde üreticiler, Antep fıstığı fidanlarının diplerinde çıkan yabani otları kurutmak için ilaçlama yapmaya başladı.

Kış mevsiminde etkili olan yağışların ardından üreticiler, yaklaşık 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidanların diplerinde oluşan yabani otları kurutmak amacıyla ilaçlama yapıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yabani otların su, ışık ve besin maddelerini etkileyip fidanların büyümelerini engellediği için ilaçlamanın zorunluluk olduğunu ifade etti.

Antep fıstığı üreticisi Seyit Yeter ise yabani otların özellikle genç fidanların gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.