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FKÖ Genel Sekreteri: Gazze'nin geleceğini İsrail değil Filistin belirleyecek - Son Dakika
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FKÖ Genel Sekreteri: Gazze'nin geleceğini İsrail değil Filistin belirleyecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'nin geleceğini İsrail'in değil Filistin halkının belirleyeceğini vurguladı. Şeyh, İsrailli siyasetçilerin ve yöneticilerin Gazze konusunda ortaya koyduğu senaryoların başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Filistin yönetimi ise Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana Gazze'nin yönetiminin Filistin'de olduğunu belirtiyor.

FKÖ Genel Sekreteri: Gazze\'nin geleceğini İsrail değil Filistin belirleyecek
06.01.2024 - 19:13,
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'nin geleceğini İsrail'in değil Filistin halkının belirleyeceğini belirtti.

Şeyh, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli siyasetçilerin ve yöneticilerin Gazze konusunda ortaya koyduğu tüm senaryoların başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin geleceğini İsrail'in değil Filistin halkının belirleyeceğini vurgulayan Şeyh, "Kapsamlı çözüm ve işgalin sona ermesi, bizim tercihimiz, programımız ve stratejimizdir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrailli yetkililer, "Hamas sonrası Gazze'nin yönetimi" meselesini tartışıyor, Filistin yönetimi ise bu konuda iradenin Filistin'de olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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