FKÖ: Honenu, İsraillilere hukuki ve mali kalkan sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FKÖ: Honenu, İsraillilere hukuki ve mali kalkan sağlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FKÖ raporu, aşırı sağcı Honenu'nun Batı Şeria'da suç işleyen İsraillilere ücretsiz hukuki destek ve finansman sağlayarak hesap vermelerini engellediğini, fonların ABD ve İsrail'deki bağışlardan geldiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "Honenu" adlı İsrailli aşırı sağcı hukuk kuruluşunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ve cinayetlere karışan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere doğrudan finansal ve hukuki koruma sağladığını bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Toprağı Savunma Ulusal Ofisi tarafından yayımlanan haftalık raporda, "Honenu" isimli kuruluşun faaliyetleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ihlalleri ele alındı.

"Yahudi Yerleşim Yerlerindeki Nefret Sembolleri Daha Fazla Suç İşlemeye Teşvik Ediyor" başlıklı raporda, Honenu'nun Filistinlilere karşı terör eylemleri ve şiddet suçları işleyen aşırı sağcı İsraillilere ücretsiz hukuki savunma, adli takip ve finansal destek sunduğu belirtildi.

Bu desteğin amacının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hesap vermesini engellemek, hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak ve Batı Şeria'daki saldırılarının devamını güvence altına almak olduğu vurgulandı.

Batı dünyasına "çifte standart" tepkisi

Filistin tarafının, İsrail hapishanelerindeki tutuklu ve şehit ailelerine yaptığı ödemeler nedeniyle Batılı ülkelerin ve ABD'nin yaptırım ve baskılarına maruz kaldığı hatırlatılan raporda, bu durumun uluslararası toplumun "çifte standardını" gözler önüne serdiği vurgulandı.

Raporda, "Honenu" kuruluşunun terör ve şiddet suçlarından hüküm giyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ailelerine doğrudan maaş ve ikramiye ödediği, bu yolla sanıkların soruşturmalarda itirafta bulunmamasını ve başkalarının da benzer saldırılar gerçekleştirmesinin teşvik edildiği kaydedildi.

İsrail hükümetinin gözü önünde faaliyet gösteren kuruluşun, hapisteki İsraillilerin eşlerine ve ailelerine düzenli aylık bağladığı, cezaevindeki kişisel hesaplarına para yatırdığı ve çocuklu ailelerin eğitim ile sosyal masraflarını karşıladığı aktarıldı.

Finansmanın kaynağı ABD ve İsrailli zenginler

Kuruluşun milyonlarca şekel toplamak amacıyla internet üzerinden özel bağış kampanyaları düzenlediği bilgisine yer verilen raporda, bu fonların temel olarak ABD ve İsrail'deki aşırı sağcı zenginler ile kuruluşlar tarafından sağlanan "vergiden muaf" bağışlardan oluştuğu vurgulandı.

Ayrıca İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurların da bu ağa dolaylı koruma ve kolaylık sağladığı belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de söz konusu kuruluşla geçmişten bu yana en yakın ilişkisi bulunan isimlerin başında geldiğine dikkat çekildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen yerinden edildi ve 42 yeni yasa dışı yerleşim kuruldu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKÖ: Honenu, İsraillilere hukuki ve mali kalkan sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:05:13. #7.12#
SON DAKİKA: FKÖ: Honenu, İsraillilere hukuki ve mali kalkan sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.