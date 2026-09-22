FKÖ Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 533,5 dönümde zeytin sökme kararlarını duyurdu - Son Dakika
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FKÖ Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 533,5 dönümde zeytin sökme kararlarını duyurdu

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FKÖ'ye bağlı Konsey, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere ait 533,5 dönümlük arazide zeytin ağaçlarını sökme yönünde 5 yeni askeri karar aldığını duyurdu. Kararlar Ramallah, Cenin ve el-Bire'yi kapsarken, İsrail'in 2026'daki 53 kararı 2,3 bin dönüm araziyi etkiliyor.

İsrail'in, "güvenlik önlemleri" bahanesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait toplam 533,5 dönümlük arazideki zeytin ağaçlarını sökme yönünde askeri kararlar çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını sökme yönünde 5 yeni askeri karar çıkardı.

Söz konusu kararların Ramallah, Cenin ve el-Bire kentlerinde Filistinlilere ait 533,5 dönümlük araziyi kapsadığı belirtildi.

İsrail makamlarının bu kararları "güvenlik önlemleri" adı altında duyurduğu ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin 2026 yılı içinde bu yönde 53 karar çıkardığına işaret edilen açıklamada, bu kararların 2,3 bin dönüm araziyi kapsadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FKÖ Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 533,5 dönümde zeytin sökme kararlarını duyurdu - Son Dakika
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