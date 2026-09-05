FKÖ raporu, İsrail'in Batı Şeria'da 26 yasa dışı yerleşim kurduğunu ortaya koydu - Son Dakika
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FKÖ raporu, İsrail'in Batı Şeria'da 26 yasa dışı yerleşim kurduğunu ortaya koydu

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FKÖ'ye bağlı Ulusal Büro, ekim ayı raporunda İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini artırdığını duyurdu. Raporda, son 2,5 yılda B bölgesinde 26 yasa dışı yerleşim kurulduğu ve 100 bin dönümden fazla araziye el konulduğu belirtildi. Bu durum, İkinci Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek Filistin yönetiminin yetkilerini zayıflatıyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişlettiği, yayılmacı politikasını artırdığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşim Faaliyetleriyle Mücadele Ulusal Bürosu tarafından yayımlanan haftalık raporda, ekim ayında İsrail'de yapılması planlanan seçim arifesinde yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığına işaret edildi.

Batı Şeria'da beklenmedik gelişmelerin yaşandığı ifade edilen raporda, İsrail hükümetinin "C" Bölgesi'ni her türlü yağmaya açarak ve Filistin yönetiminin "A" ve "B" bölgelerindeki birçok yetkisini elinden alarak 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması ve sonraki anlaşmaları baltalamaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in yıllardır C bölgesindeki Filistin varlığını aza indirmeye çalıştığı hatırlatılan açıklamada, son 2,5 yıldır da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, B bölgesinde 26 yasa dışı yerleşim ve hayvancılık temelli çiftlik kurduğu ve Filistin kontrolündeki A ve B bölgelerinde 100 bin dönümün üzerindeki araziye el koyduğu vurgulandı.

İsrail makamlarının A bölgesinde arazilere el koymak için çıkardığı askeri emirlerde de benzeri görülmemiş artış yaşandığı dile getirildi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKÖ raporu, İsrail'in Batı Şeria'da 26 yasa dışı yerleşim kurduğunu ortaya koydu - Son Dakika

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