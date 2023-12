FKÖ, savaş sonrası Batı Şeria ve Gazze\'yi yönetecek "teknokrat hükümet" önerisini reddetti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında FKÖ yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, FKÖ'nün, "savaş sonrası" Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulması önerisini reddettiği kaydedildi.

Açıklamada bazı medya kuruluşlarınca paylaşılan, " Mısır'ın, Gazze'de üç aşamalı ateşkes ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını" içeren teklifinin masaya yatırıldığı ifade edildi.

İkinci aşamada yer alan "Batı Şeria ve Gazze'de teknokrat bir hükümetin kurulması önerisinin, tek meşru temsilci FKÖ'nün sorumluluk çerçevesinden uzak olduğuna işaret edilen açıklamada, bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Abbas'ın, "Gazze Şeridi Filistin devletinin bölünmez bir parçasıdır. Herhangi bir siyasi çözüm, başkenti Kudüs olan tüm Filistinli topraklarını kapsaması gerekmektedir. Bugün önceliğimiz; saldırıların kapsamlı ve daimi bir şekilde durdurulması ve Gazze halkının tüm insani gereksinimlerinin karşılanmasıdır." ifadesine yer verildi.

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği kaydedilmişti.

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürülmüştü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtilmişti.