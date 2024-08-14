Flamingolar Erçek Gölü'ne geldi - Son Dakika
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Flamingolar Erçek Gölü'ne geldi

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Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü'ne binlerce flamingo kafileler halinde gelmeye başladı. Flamingoların konakladığı bölge, gün batımı manzarasıyla görsel şölen sunuyor.

14.08.2024 11:58
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Flamingolar eşliğinde gün batımı manzarası

VAN - Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo Erçek Gölü'ne kafileler halinde gelmeye başladı.

Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların gelişiyle renklendi. Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlamaya devam ediyor. Yılın belli dönemlerinde Van Gölü havzasına gelerek Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, görsel şölen de sunuyor. Bir süre havzadaki sulak alanlarda kalan, flamingolar, yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kuşların konakladığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, flamingoları özellikle gün batımı ile birlikte görüntülemeye çalışıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünde zengin olması, bozulmamış doğası sebebiyle hem göçmen kuşlar hem de yerleşik yaban hayvanları yönünden zengin. Van Gölü havzasında en çok gelenlerin arasında yer alan Allıturnalar (flamingo) geçmiş yıllarda Nisan'ın başları yada sonlarında bize selam getiriyordu, Ekim ve Kasım aylarında ise selamlarını konaklayacakları yerlere getiriyorlardı. Mart ile Kasım ayına kadar Allıturnaları görmekteydik. Bunlar küçük kafileler halinde gelip, en yoğun şekilde de Ağustos ve Eylül ayında görülmekteydi. Bu sene mevsimlerin değişmesi, sulak alanların çok olması münasebetiyle Ağustos ayına kadar neredeyse hiç bir flamingo Van Gölü havzasına görmek mümkün değildi. Temmuz'un sonu Ağustos ayının başında ilk kafile Erçek Gölü sulak alanına geldi. Bu sene ilk kafile yüklü şekilde geldi. Bu yıl geç geldiler ama çok geldiler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Flamingolar Erçek Gölü'ne geldi - Son Dakika

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