Flamingolar İçin Yemleme Çalışması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Menderes Nehri'nde yaban hayvanlarına 150 kg yem bırakıldı, destek sağlandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes Nehrinde konaklayan flamingolar ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; doğaya ve yaban hayatına yönelik destek çalışmaları kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, doğaya 150 kilogram ibis ve flamingo yemi, 100 kilogram yabani kuş yemi ve 60 kilogram köpek maması bırakıldı. Taşkın nedeniyle bazı sulak alanlara ulaşım sağlanamaması üzerine bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle destek vererek ekiplerin ulaşamadığı noktalara erişimini sağladı. Böylece yemleme çalışmaları sulak alanların farklı noktalarında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile bölgede konaklayan kuş türleri ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek sağlandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:30
15:03
14:51
14:34
14:28
13:52
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:39:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.