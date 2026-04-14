FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Açıklandı
FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Açıklandı

14.04.2026 11:00
FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., 2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu yayımladı. Raporda, pay sahipliği hakları, genel kurul süreçleri, menfaat sahipleri politikaları ve yönetim kurulu faaliyetleri gibi konularda uyum durumları detaylandırıldı.

FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., 2 Mart 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, pay sahiplerinin haklarının kullanımını kolaylaştırmak için bilgilerin güncel olarak internet sitesinde sunulduğu, genel kurul gündemlerinin açık şekilde ifade edildiği ve oy haklarını kısıtlayıcı uygulamaların bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, azlık haklarının korunduğu ve kar dağıtım politikalarının şeffaf bir şekilde açıklandığı vurgulandı.

Menfaat sahipleriyle ilgili politikalarda, hakların korunduğu ve çıkar çatışmalarının dengeli ele alındığı ifade edildi. İnsan kaynakları politikaları kapsamında, fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikaları ve çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlendiği bildirildi. Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde ise kalite standartlarına bağlı kalındığı ve gizlilik kontrollerinin uygulandığı açıklandı.

Yönetim kurulu faaliyetlerinde, stratejik hedeflerin tartışıldığı, iç kontrol sistemlerinin oluşturulduğu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin ayrıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapıldığı ve komitelerin etkin çalıştığı ifade edildi. Bazı konularda uyum zorunluluğu olmadığı veya taleplerin bulunmadığı durumlar da raporda yer aldı.

