Flavio Bolsonaro, Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flavio Bolsonaro, Başkan Adayı Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio, Liberal Parti tarafından başkan adayı ilan edildi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun, Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verildi.

Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi.

Liberal Parti'nin devlet başkanı adayı ilan edilen 45 yaşındaki Bolsonaro, "Daha sakin ve ılımlı olabilirim ama damarlarımda Bolsonaro kanı taşıyorum. Hiçbir hapishane uyandırdığımız umut duygusunu susturamayacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı eleştiren oğul Bolsonaro, babası Bolsonaro'nun "rehin alındığını", hapse gönderilerek tecrit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bolsonaro, konuşmasında Lula yönetimini yolsuzluğu teşvik etmek, vergi yükünü artırmak, siyasi rakiplerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamakla da suçladı.

2022 seçimlerini kaybettikten sonra darbe girişimi iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsinde bulunan ve hakkında siyasi yasak ile konuşma yasağı bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongreye katılamadı.

Liberal Parti yönetimi, kongrede ev hapsindeki Bolsonaro'nun yapay zekayla üretilmiş bir dijital avatar videosunu yayımladı.

Bu arada, kongrede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun destek mesajına de yer verildi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya lideri Lula'yı hedef aldı

Kongrede konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı sert sözlerle eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

Brezilya'nın Lula da Silva ile devam etmesi halinde "vahim" sonuçlarla karşılaşacağını iddia eden Milei, "Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!" ifadelerini kullandı.

Milei, Latin Amerika'daki sağ iktidarlara işaret ederek, "Bugün sosyalizm Arjantin, Kolombiya, Şili ve Ekvador'dan siliniyor; umuyoruz ki ekim ayında da Brezilya'dan silinecek. Diğer uluslar uyanıyor ancak bu ideoloji, en eski savunucularından birinin eliyle Brezilya'ya tutunmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flavio Bolsonaro, Başkan Adayı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi

22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 03:38:07. #7.12#
SON DAKİKA: Flavio Bolsonaro, Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.