Flensburg'da Siyasi Parti Ofislerine Kundaklama Girişimi

Almanya'nın Flensburg kentinde, siyasi parti ofislerine yönelik kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Flensburg polis birimlerinden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, şehir merkezindeki çok sayıda parti ofisine saldırılar düzenlediği; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW), Sol Parti (Die Linke) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ofislerinin zarar gördüğü ifade edildi.

Yeşiller, SPD ve Sol Parti'ye ait binalara "molotofkokteyli" atıldığı ancak yangın çıkmadığı belirtilirken, çok sayıda camın kırıldığı ve bazı bina cephelerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Polis, saldırıların yalnızca siyasi parti ofislerine yapılması nedeniyle "siyasi saikle mala zarar verme" ve "kundaklama girişimi" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Öte yandan basına yansıyan haberlerde, ofislerin duvarlarına sprey boyayla Alman bayrakları çizildiği, bazı binaların cephelerine aşırı sağcı içerikli çıkartmalar yapıştırıldığı aktarıldı.