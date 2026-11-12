Fletcher'den Gazze'ye yardım için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısı geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fletcher'den Gazze'ye yardım için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fletcher\'den Gazze\'ye yardım için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısı geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BM yetkilisi Tom Fletcher, sel felaketinin yaşandığı Gazze'ye yardım için tüm sınır kapılarının derhal açılmasını istedi. OCHA, 150.000'den fazla çadırın Gazze'ye sevk edilmek üzere bölge dışında hazır bekletildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sel felaketinin yaşandığı Gazze'ye yardım ulaştırılabilmesi için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulundu.

Fletcher çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu konuda daha fazla gecikme kabul edilemez. Sadece bir sınır kapısı değil, tüm sınır kapıları açılmalı. Hayati önemde hizmet sağlayan sivil toplum kuruluşu ortaklarımızın çalışma yürütmesine izin verilmeli. Ticari piyasaların faaliyet göstermesinin önü açılmalı. Bu toplu cezalandırmaya son verilmeli. Yardım planına finansman sağlanmalı. Öngörülebilir ve önlenebilir olan bu acıya son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Fletcher, BM insani yardım kuruluşlarının Gazze için hayati önem taşıyan kışlık malzemeler konusunda aylardır uyarılarda bulunduğunu belirtti. İnsani yardım kuruluşlarına, İsrail'deki seçimler tamamlanana kadar ilerleme kaydetmenin zor olacağının defalarca söylendiğini aktaran Fletcher, şimdi de kendilerinden hükümetin kurulmasını beklemelerinin istendiğini ifade etti.

Fletcher, "Uluslararası insancıl hukuk konusunda herhangi bir şüphesi olan varsa, bunun kabul edilebilir bir mazeret olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Fletcher, BM insani yardım kuruluşlarının bölgeye ulaştırılması gereken malzemelere ilişkin net bir planı haftalar öncesinde ortaya koyduğunu söyledi. Bu malzemeler arasında dayanıklı barınaklar, sıcak tutan giysiler, battaniyeler, yatak takımları ve güvenli ısıtma çözümlerinin bulunduğunu belirten Fletcher, jeneratörler, yakıt, motor yağı, yedek parçalar, suyun tahliye edilmesi, enkazın kaldırılması ve patlayıcı mühimmatın temizlenmesi için gerekli ekipmanların da plana dahil edildiğini ifade etti.

Hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerinde su baskınları yaşanırken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardım ortaklarının ve BM üye ülkelerinin satın aldığı 150.000'den fazla çadırın, Gazze'ye sevk edilmek üzere bölge dışında hazır bekletildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Doğal AfetlerOrta DoğuGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı Her 5 kadın askerden 2’si mağdur Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 14:03:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Fletcher'den Gazze'ye yardım için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android