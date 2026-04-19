Flintlock 2026 Tatbikatı Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da düzenlenen "Flintlock 2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı"ndan fotoğraflar paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın deniz safhası kapsamında, 17 Nisan tarihinde, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'Helikopterden Halat ile Kayma Eğitimi' icra edildi."