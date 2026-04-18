Flintlock-2026 Tatbikatı'na Türk Komutan Katıldı
Flintlock-2026 Tatbikatı'na Türk Komutan Katıldı

18.04.2026 19:20
Orgeneral Levent Ergün, Libya'da Flintlock-2026 tatbikatının açılışına katıldı ve önemli görüşmeler yaptı.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da devam eden Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Ergün'ün Libya'da Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Ergün'ün, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Abdüsselam Zubi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve ABD Afrika Komutan Yardımcısı Korgeneral John Brennan ile görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Orgeneral, Diplomasi, Savunma, Güncel, Libya, Son Dakika

