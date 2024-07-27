FLiRT ve LB.1 Varyantlarındaki Artış Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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FLiRT ve LB.1 Varyantlarındaki Artış Endişe Yaratıyor

Dünya genelinde Covid-19 vakalarında FLiRT ve LB.1 varyantlarının hızla yayıldığı görülüyor. FLiRT varyantlarına sahip hastalarda uzun süreli öksürük ve ateş belirtileri görülürken, LB.1 varyantının daha hızlı yayılabileceği uyarısı yapılıyor.

27.07.2024 17:11
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(ANKARA) - Dünya genelinde yeniCovid-19 vakalarında dikkat çekici bir artış görülmeye başlandı. Covid-19 vakalarının zirveye ulaştığı yıllar kadar ayrıntılı veriler artık toplanmasa da ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde FLiRT varyantlarının hızla yayıldığının görülmesi endişelere yol açtı.

Covid-19'un yeni varyantı FLiRT vakalarındaki kaygı verici artış yaşandığı belirtildi. Mayıs ayından bu yana dünyanın birçok bölgesinde artış görülen FLiRT varyantları vakalarından şikayetçi olan hastaların en belirgin şikayeti, uzun süreli öksürük ve ateş.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, bu yaz Covid-19 şikayeti ile hastanelere başvuranların çoğunda FLiRT varyantı görüldü. CDC, acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatışlarda artış olduğunu söylüyor. FLiRT varyantları arasında KP.3, KP.2 ve KP.1.1 bulunmakta ve KP.3, enfeksiyonların büyük bir kısmını oluşturuyor. Yunanistan ve Japonya'da da KP.3 varyantı vakalarında artış gözlemlendiği bildiriliyor.

Belirtiler, soğuk algınlığına benzer burun akıntısı ve boğaz ağrısı ve uzun sürebilen öksürük nöbetlerinden oluşuyor. Enfekte olanların uzun süreli öksürük şikayetlerinin  yaygınlığı nedeniyle bu yeni hastalık için "100 günlük öksürük" ismi de kullanılmaya başlandı. Uzmanlar uzun süreli öksürüğün özellikle bebekler için ciddi riskler barındırabileceği konusunda uyarıyor.

FLiRT varyantlarının bu kadar hızlı yayılmış olmasının Avrupa Futbol Şampiyonası etkinlikleri ile de ilişkili olduğu düşününülüyor.

Bir başka Covid-19 varyantı olan LB.1 vakalarının ise Avustralya'da artmaya başladığı, sağlık uzmanlarının LB.1'in de önceki varyantlardan daha hızlı yayılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu Avusturalya yerel medyasınca aktarılıyor.

Kaynak: ANKA

Avustralya, Öksürük, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FLiRT ve LB.1 Varyantlarındaki Artış Endişe Yaratıyor - Son Dakika

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