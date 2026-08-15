Flores Adası'nda 7.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Flores Adası'nda 7.7 Büyüklüğünde Deprem

Flores Adası\'nda 7.7 Büyüklüğünde Deprem
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Endonezya'nın Flores Adası'nda meydana gelen depremde 20 kişi hayatını kaybetti, hasar büyük.

CAKARTA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen güçlü artçı sarsıntılar sonrası ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Bölge valisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, birçok bina ve evin hasar gördüğünü ve bazı yolların heyelanlar nedeniyle kapandığını veya bloke olduğunu belirterek, yetkililerin yıkımın tam boyutunu değerlendirmek için hala veri topladığını sözlerine ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yapıların bazı bölümlerinin toz ve moloz yığınına dönüştüğü, panik içindeki halkın sokaklara koştuğu görüldü.

Cumartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen ve merkez üssü Nagekeo Bölgesi'ndeki Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu bir tsunami uyarısı yayımladı ancak daha sonra uyarıyı kaldırdı.

Kurum, bölge sakinlerini olası artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya çağırdı.

Kurtarma ekipleri, etkilenen bölgelerdeki can kayıplarını ve hasarı değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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