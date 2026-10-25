Florida A&M Üniversitesi yakınında silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Florida A&M Üniversitesi yakınında silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı

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Tallahassee Polis Departmanı, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır; polis saldırı öncesinde kavga yaşanmış olabileceğini belirtti.

ABD'nin Florida eyaletindeki futbol stadyumu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

NBC News'ün haberine göre, Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı öncesinde bir kavga yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite yönetimi, saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kampüs topluluğuna olay bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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