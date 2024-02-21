Florida\'da 7 yaşındaki kız çocuğu çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti

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FORT ABD'nin Florida eyaletinde 7 yaşındaki kız çocuğu, sahilde kazdığı çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet itfaiye yetkilileri, Florida'da bir sahilde meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, 7 yaşındaki kız çocuğunun sahilde kazdığı 1,8 metre derinliğindeki çukura tamamen, 8 yaşındaki erkek çocuğunun da göğsüne kadar gömülü olarak bulunduğunu aktardı.

Kız çocuğunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildiren yetkililer, erkek çocuğunun durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Çocukların söz konusu çukuru kazmak için bir yetişkinden yardım alıp almadığı ise bilinmiyor.