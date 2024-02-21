Florida'da 7 yaşındaki kız çocuğu çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Florida'da 7 yaşındaki kız çocuğu çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Florida\'da 7 yaşındaki kız çocuğu çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Florida'da bir sahilde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki kız çocuğu kazdığı çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti. 8 yaşındaki erkek çocuğun ise göğsüne kadar gömülü olarak bulundu ve durumu stabil. Çocukların çukuru kazmak için yetişkin birinden yardım alıp almadığı bilinmiyor.

21.02.2024 14:51
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FORT ABD'nin Florida eyaletinde 7 yaşındaki kız çocuğu, sahilde kazdığı çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet itfaiye yetkilileri, Florida'da bir sahilde meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, 7 yaşındaki kız çocuğunun sahilde kazdığı 1,8 metre derinliğindeki çukura tamamen, 8 yaşındaki erkek çocuğunun da göğsüne kadar gömülü olarak bulunduğunu aktardı.

Kız çocuğunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildiren yetkililer, erkek çocuğunun durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Çocukların söz konusu çukuru kazmak için bir yetişkinden yardım alıp almadığı ise bilinmiyor.

Kaynak: AA

Florida, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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