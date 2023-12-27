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Florida'da kaza sonrası sıkışan şoför kurtarıldı - Son Dakika
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Florida'da kaza sonrası sıkışan şoför kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde itfaiye ekipleri, kaza sonrasında üst geçitte asılı kalarak kamyonun içinde sıkışan şoförü kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

27.12.2023 - 11:25,
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? ABD'nin Florida eyaletinde itfaiye ekipleri, kaza sonrasında üst geçitte asılı kalarak kamyonun içinde sıkışan şoförü kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach County bölgesinde yerel itfaiye ekipleri, kaza yaparak üst geçitte asılı kalan kamyonunun içinde sıkışan kamyon şoförünü kurtardı. Yetkililer, şoförün yağış sebebiyle 18 tekerlekli kamyonun kontrolünü kaybettiği, kaza yaraprak üst geçitte asılı kaldığını belirtti. Aracın içinden hafif yaralı çıkan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Florida\'da kaza sonrası sıkışan şoför kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Florida'da kaza sonrası sıkışan şoför kurtarıldı - Son Dakika
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