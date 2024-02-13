Florida'da otoyola inen uçağın duvara çarparak alev aldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Florida'da otoyola inen uçağın duvara çarparak alev aldığı anlar ortaya çıktı

Florida\'da otoyola inen uçağın duvara çarparak alev aldığı anlar ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola iniş yapan küçük uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Uçaktaki 3 kişi faciadan kurtulmayı başarırken, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.

13.02.2024 22:32
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- Florida'da otoyola inen uçağın duvara çarparak alev aldığı anlar ortaya çıktı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola iniş yapan küçük uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

ABD'nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçağın her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida'daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, daha sonra duvara çarparak alev topuna döndüğü görüldü.

2 kişi ölmüştü

Uçaktaki 3 kişi faciadan kurtulmayı başarırken, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti. Yetkililer, uçağın Florida'nın Naples kentine inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktarmıştı. Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten yetkililer, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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