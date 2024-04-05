Florida'da vinç aracın üstüne düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Florida'da vinç aracın üstüne düştü: 1 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Florida'nın Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı. Vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı ezildi. Olayın nedeni henüz bilinmemektedir ve soruşturma başlatılmıştır.

05.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
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- Florida'da vinç aracın üstüne düştü: 1 ölü

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı ezildi.

Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, "Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım" dedi.

Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Florida, Dünya, Güncel, Son Dakika

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