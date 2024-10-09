Floridayı Vuran en Güçlü Kasırga: Milton - Son Dakika
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Floridayı Vuran en Güçlü Kasırga: Milton

NWS, Milton Kasırgası'nın Florida'ya yaklaşarak 100 yılın en güçlüsü olabileceğini açıkladı.

09.10.2024 00:47
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NEW ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirtirken bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak bir seviye yavaşlayıp kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Meksika Körfezi, Hava Durumu, Florida, Son Dakika

Son Dakika Güncel Floridayı Vuran en Güçlü Kasırga: Milton - Son Dakika

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