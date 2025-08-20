Florya açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Florya'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
