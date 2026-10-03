Flydubai soruşturmasında yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flydubai soruşturmasında yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Flydubai soruşturmasında yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiği belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş, Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağındaki olayı 'terör eylemi' saydı. Gargaş, yardımcı pilotun saldırısına rağmen felaketi önleyen Hintli kaptan pilotu övdü; Başsavcı ise yardımcı pilotun uçağın kontrolünü almaya çalıştığını belirtti.

DUBAİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş, Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yaşanan olayın bir "terör eylemi" olduğunu belirterek, yardımcı pilotun saldırısına uğramasına rağmen olası bir felaketi önleyen Hintli kaptan pilota övgüde bulundu.

Gargaş cuma günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "tehlikeli bir terör eylemi" ve olası bir felaket karşısında cesaret ve sorumluluk sergileyen Kaptan Smit Machchhar'ın "her türlü takdiri" hak ettiğini söyledi.

Gargaş, "En zor koşullarda sergilediği profesyonellik ve ahlaki sorumluluk onu gerçek bir kahraman yapıyor" dedi.

Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e giden FZ1073 sefer sayılı Flydubai uçağı, olayın ardından rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Tebük'e güvenli şekilde iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi cumartesi günü yaptığı açıklamada ise soruşturmada, yardımcı pilotun terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğinin belirlendiğini söyledi. Başsavcı yardımcı pilotun uçuş sırasında kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Olayın tüm ayrıntıları, nedenleri ve olası bağlantılarının belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Başsavcı, nihai sonuçların gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Birleşik Arap EmirlikleriHavacılıkTel AvivBaşsavcıGüvenlikUlaşımGüncelDubaiTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:14:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Flydubai soruşturmasında yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei