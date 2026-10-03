Flydubai soruşturmasında yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiği belirlendi

DUBAİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş, Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yaşanan olayın bir "terör eylemi" olduğunu belirterek, yardımcı pilotun saldırısına uğramasına rağmen olası bir felaketi önleyen Hintli kaptan pilota övgüde bulundu.

Gargaş cuma günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "tehlikeli bir terör eylemi" ve olası bir felaket karşısında cesaret ve sorumluluk sergileyen Kaptan Smit Machchhar'ın "her türlü takdiri" hak ettiğini söyledi.

Gargaş, "En zor koşullarda sergilediği profesyonellik ve ahlaki sorumluluk onu gerçek bir kahraman yapıyor" dedi.

Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e giden FZ1073 sefer sayılı Flydubai uçağı, olayın ardından rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Tebük'e güvenli şekilde iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi cumartesi günü yaptığı açıklamada ise soruşturmada, yardımcı pilotun terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğinin belirlendiğini söyledi. Başsavcı yardımcı pilotun uçuş sırasında kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Olayın tüm ayrıntıları, nedenleri ve olası bağlantılarının belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Başsavcı, nihai sonuçların gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti.