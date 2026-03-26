Flynn ile Adalet Bakanlığı Uzlaştı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturması kapsamında soruşturulan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in "kötü niyetli kovuşturma" gerekçesiyle açtığı davada uzlaşmaya gitti.

ABD Adalet Bakanlığı, davanın düşürülmesi konusunda Flynn ile uzlaşarak bunu "Rusya soruşturmasının tarihi bir haksızlığını giderme yolunda atılmış önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Mahkemeye sunulan belgelerde uzlaşma bedeli açıklanmasa da Associated Press ajansına konuşan bilgi sahibi kaynaklar, toplam tutarın yaklaşık 1,2 milyon dolar olduğunu belirtti.

Trump'ın ilk döneminden önceki seçim sürecinde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

ABD'deki Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.