Foça'da 23 Nisan Coşkusu, Fener Alayı ve Bando Konseri ile Taçlandı

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(İZMİR) - Foça'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, fener alayı ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosu konseri ile taçlandı.

Foça'daki 23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ve Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı alanında törenler yapıldı. Fener alayına ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosu konserine ise yüzlerce vatandaş katıldı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlara ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosu'na teşekkür etti.

Başkan Fıçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şunları söyledi:

"Ulusal Egemenlik 104 yaşında. Milli Mücadele'nin kazanıldığı, milli egemenliğin tescillendiği TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemizin kurucusundan, geleceğimizin kurucularına bırakılan en büyük bayramı coşkuyla yaşıyoruz. Ulusun egemenliğini kazandıran Gazi Meclis ile onu koruyup yüceltecek olan çocuklarımıza; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Fıçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını da ortaokul öğrencisi Su Gümüş'e devretti. Küçük Başkan Gümüş, Foça'da çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerin artması, sahil kesiminde ve ilçe genelinde daha modern oyun parklarının yapılması isteklerinde bulundu.