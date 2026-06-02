Yenifoça, Donatkent ve Gencelli'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

(İZMİR) - Foça Belediyesi, Yenifoça, Donatkent ve Gencelli mahallelerinde çevre temizliği çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen çalışmalarda konteyner çevrelerine bırakılan hacimli atıklar, kepçe ve kamyonlarla toplanarak bölgeden kaldırıldı.

Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yenifoça, Donatkent ve Gencelli mevkiilerinde kapsamlı bir çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin çevresine bırakılan bahçe atıkları, eski mobilyalar ve benzeri hacimli evsel atıklar kepçe ve kamyonlarla toplanarak bölgeden kaldırıldı. Çalışma ile çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlenirken, mahallelerde daha düzenli ve temiz bir görünüm sağlandı.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, çevre temizliği konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ilçemizin farklı noktalarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Katkıları ve iş birliği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Foça Belediyesi yetkilileri, çevrenin temiz kalabilmesi için bahçe atıkları ile hacimli evsel atıkların gelişigüzel şekilde konteyner çevrelerine bırakılmaması konusunda vatandaşların duyarlılığının önem taşıdığını belirtti.