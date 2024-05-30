Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Foça\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Foça ilçesinde maki ve zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 hektar alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

30.05.2024 20:38
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İZMİR'in Foça ilçesinde maki ve zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 hektar alan küle döndü.

?Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisi ile Zeytinköy arasında bulunan makilikte, saat 16.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, bölgedeki zeytinliğe de sıçradı. Karadan çok sayıda arazöz, iş makinası, orman işçisi ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Havadan da 2 helikopter yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın 17.45 sıralarında kontrol altına alındı. 3 hektarlık zeytinlik ve makilik yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zeytinköy Küme Evleri sakinlerinden Semir Bağdadioğlu, yangın sonrası ekiplerin bölgede çalışma başlattığını havadan müdahaleyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Foça, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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