Foça'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1'inin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve 4 Sahil Güvenlik botu ile helikopter sevk edildi.

Ekipler, yarı batık lastik bot içerisindeki 39, deniz yüzeyinde ise 4 olmak üzere 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 1'ini ise ölü olarak denizden çıkardı, 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı ise jandarmaya götürüldü.