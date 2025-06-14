Foça\'daki Yangın Kaynak Makinesinden Çıktı

YANGIN KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, Foça ilçesindeki yangının tarım arazisinde yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan jandarma, yangının çıktığı kaynak yapılan alanda inceleme yaptı. Alandaki kaynak makinesi ve etrafındaki kuru otlar dikkat çekti. Soruşturma sürdürülüyor.

Kadir ÖZEN/ FOÇA (İzmir),