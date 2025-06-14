YANGIN KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, Foça ilçesindeki yangının tarım arazisinde yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan jandarma, yangının çıktığı kaynak yapılan alanda inceleme yaptı. Alandaki kaynak makinesi ve etrafındaki kuru otlar dikkat çekti. Soruşturma sürdürülüyor.
Kadir ÖZEN/ FOÇA (İzmir),
Son Dakika › Güncel › Foça'daki Yangın Kaynak Makinesinden Çıktı - Son Dakika
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