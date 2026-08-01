Foça\'daki yangında kritik noktalar için alarm: İzmir İtfaiyesi seferber oldu

(İZMİR)- İzmir'in Foça ilçesinde, Deniz Üs Komutanlığı yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınırken, alevlerin askeri cephanelik, cezaevi ve hayvan barınağına sıçramaması için alarm durumuna geçildi.

İzmir'in Foça ilçesinde, Foça Deniz Üs Komutanlığı civarında saat 15.45 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 arazöz, 2 tonaj araç ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise 5 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile hızla olay yerine sevk edildi. Ayrıca söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla ilçe belediyesine ait su tankerleri de olay yerine geldi.

ASKERİ CEPHANELİKLER İÇİN YOĞUN ÖNLEM

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Rüzgarın deniz yönüne doğru esmesi ekiplerin çalışmalarına kısmen avantaj sağlarken, alevlerin tehlikeli noktalara yaklaşması büyük endişe yarattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgede bulunan bir hayvan barınağı ile cezaevi ve cezaevi lojmanına sıçramaması için yoğun savunma hattı kurdu. Öte yandan, yangının en kritik noktası olan askeri cephanelikler için alarm durumuna geçildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.